Максим Степанов заявил, что антивакцинальную кампанию могли начать люди, которые хотят, чтобы в Украине использовали российскую вакцину. В частности, это представители определенных политических сил.

Глава Министерства здравоохранения Степанов заявил, что сейчас идет целенаправленная антивакцинальная кампания.

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Некоторые люди не хотят, чтобы в Украине использовали вакцины от ведущих стран мира. Например, препараты от Covishield, Pfizer, AstraZeneca.

А использовали только вакцину, которая изготавливается в стране-агрессоре,

– подчеркнул Степанов.

По словам чиновника, стартовала "антивакцинальная вакханалия" благодаря политическим деятелям и экспертам. Они "считают нужным комментировать, какая вакцина хорошая, а какая не хорошая".

Что еще сказал Степанов

Сейчас в Украине распространяют много фейков о вакцинации. Среди них – появление тяжелых побочных эффектов.

Однако сейчас на 20 тысяч прививок в Минздраве получили всего 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации.

Специалисты фиксируют все побочные эффекты от вакцинации. Однако никаких тяжелых последствий прививки пока, к счастью, не было.

Степанов подчеркнул, что у нас был один случай, когда, чтобы перестраховаться, был медицинский уход за пациентом – у него была в течение нескольких дней повышенная температура".

Вакцинация в Украине: детали

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля 2021 года.

Украинцев прививают препаратом от AstraZeneca индийского производства.

По состоянию на 9 марта в Украине вакцинировали уже больше 19 тысяч человек.



Первые прививки от коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала