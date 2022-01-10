Хранили кость из черепа в животе: во Львове врачи спасли ребенка с осложнениями от насморка

В детскую больницу первого территориального медицинского объединения Львова попала 9-летняя пациентка Анна. Она находилась в тяжелом состоянии.

У ребенка все началось с простуды. Сначала родители лечили ее дома, но насморк перешел в воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух.

К теме Во Львове прооперировали новорожденного, которого вертолетом доставили из Ужгорода

Несмотря на то, что пациентка месяц лечилась в амбулаторных условиях, результатов не было. Ее в крайне тяжелом состоянии привезли в детскую больницу Первого территориального медицинского объединения Львова.

Что диагностировали врачи

У ребенка была высокая температура, головная боль. Кроме этого, перестали функционировать рука и нога.

По результатам магнитно-резонансной томографии, медики установили, что гной добрался до мозга. Врачи диагностировали субдуральную эмпиему над левым полушарием головного мозга.



Анна находилась в тяжелом состоянии / Фото фейсбук-страницы первого ТМО Львова

Как действовали в больнице

Хотя медики быстро забрали гнойное содержимое из пазух, но результат держался недолго. У ребенка начинаются судороги и он попал в реанимацию. Врачи решили немедленно сделать сложнейшую операцию.

Сначала для пациентки сделали декомпрессионную трепанацию черепа и удалили часть кости черепа и забрали лишнюю жидкость. Вернуть кость назад оказалось невозможно, потому что нагноение вызвало отек мозга.

Пока отек сходил, врачам требовались стерильные условия. Из-за этого они решили разместить кость в передней брюшной стенке пациентки. Медики завершили операцию, когда отек уменьшился.



Анна и врачи / Фото фейсбук-страницы первого ТМО Львова

Что известно о состоянии ребенка

Все этапы операций прошли успешно. После месяца пребывания в больнице ребенок вернулся домой.

Читайте также Львовские врачи спасли 5-летнего мальчика с дыркой в сердце

Полный текст публикации Первого ТМО Львова

Из-за насморка 9-летней девочке пришлось прооперировать мозг, а кость из черепа какое-то время хранить в ее животе.

Удивительная история спасения маленькой пациентки от медиков нашей детской больницы Первого территориального медицинского объединения Львова.

У Ани все начинается с обычной простуды. Сначала родители лечат ее дома, но насморк не поддается и впоследствии переходит в воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух. Месяц лечения в амбулаторных условиях оказывается бесполезным. В конце концов, к нам девочка попадает уже в крайне сложном состоянии: у нее постоянно держится высокая температура, болит голова, перестает работать рука и частично нога.

МРТ показывает: гной добрался до мозга. Диагноз – субдуральная эмпиема над левым полушарием головного мозга. Специалисты ЛОР-отделения быстро забирают гнойное содержимое из пазух, но положительный эффект держится недолго. У Ани начинаются судороги. Она попадает в реанимацию.

Мультидисциплинарная команда специалистов в составе педиатров, неврологов, реаниматологов, отоларингологов, хирургов и нейрохирургов единодушна: срочно нужна сложнейшая операция. И это будет несколько этапов.

Поскольку провести вмешательство через маленькое отверстие состояние Ани не позволяет, первым этапом ей выполняют декомпрессионную трепанацию черепа. Девочке удаляют довольно большую часть кости черепа и забирают лишнюю жидкость. Далее кость нужно вернуть на место, но оказывается, это невозможно: нагноение вызвало отек мозга, надо ждать, пока тот сойдет. На это время, чтобы сохранить кость в стерильных условиях, хирурги размещают ее в передней брюшной стенке девочки, предварительно сформировав там "кармашек".

Как только отек спадает – кость реимплантуют на место, выполняя пластику твердой мозговой оболочки.

Все несколько этапов вмешательств проходят успешно.

И вот наконец можем порадоваться: сейчас здоровая девочка Аня возвращается домой.