Выход на работу, командировку, учебу, лечение или же другие ситуации могут потребовать кормления ребенка сцеженным молоком. О том, как хранить грудное молоко и на что обращать внимание – читайте далее.⠀⠀

Консультант по ГВ Анна Белошицкая ответила на самые популярные вопросы относительно того, как хранить и использовать сцеженное молоко.

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В чем хранить сцеженное молоко⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Грудное молоко следует хранить в специализированных пакетах или стаканчиках для грудного молока, контейнерах маркировкой BPA free, которые плотно закрываются.⠀⠀⠀

На упаковке обязательно надо указывать дату сцеживания.⠀

Также нельзя использовать для хранения тару для анализов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Как долго можно хранить грудное молоко⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Сцеженное грудное молоко можно хранить при комнатной температуре 16-29°С лишь до 4 часов . Важно чтобы не попадали прямые солнечные лучи на молоко.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

. Важно чтобы не попадали прямые солнечные лучи на молоко.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В холодильнике с температурой 4°С можно хранить 4 дня .

. В морозильной камере -4°С срок хранения составляет 6 месяцев.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Врач рекомендует хранить контейнеры с грудным молоком у задней стенки морозильной камеры!⠀⠀⠀

Также замораживать сцеженное лучше всего маленькими порциями по 30-60 мл. Только сцеженное молоко нельзя сразу добавлять к охлажденному или замороженному молоку,

– подчеркивает Анна Белошицкая.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В холодильнике с температурой 4°С можно хранить сцеженное молоко 4 дня / Фото: Getty Images

Как использовать сцеженное молоко⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Из холодильника молоко подогревают на водяной бане.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Если молоко из морозильной камеры, его следует переложить на ночь в холодильник, а затем подогреть на водяной бане.⠀⠀

Температура воды, в которой подогреваем молоко, должна быть не выше 40°С!⠀⠀⠀

Молоко, которое ребенок не допил, еще может храниться около 1-2 ч, далее его можно использовать. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Нельзя кипятить грудное молоко.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Нельзя повторно замораживать.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Нельзя применять для подогрева микроволновую печь.

Вопрос-ответ

Подписчики врача задали несколько вопросов, касающихся использования грудного молока. Предлагаем ознакомиться с ними.

"Почему нельзя разогревать в микроволновке?"

Врач: "Неравномерное нагревание и всего лишь. Но это грозит возможной потерей питательных веществ".

"Есть информация, что с ростом ребенка меняется и состав молока, что молоко содержит те вещества, которые нужны малышу. Например, я замораживаю молоко и малышу на этот момент 3 месяца, а дам его в 8 месяцев? Достаточно ли там веществ для подросшего ребенка?"

Врач: "Состав молока действительно имеет склонность меняться особенно после года (оно становится более "концентрированное") Когда стоит вопрос докорма – мы руководствуемся правилом давать сначала свежее молоко. Если же ситуация безвыходная (нет возможности кормить грудью или давать свежее сцеженное) молоко 5-ти месячной давности будет лучшим вариантом, чем смесь".

"А если морозильная камера -18?"

Врач: "Продолжительность хранения такая же – 6 месяцев, даже дольше (до 12 месяцев)".

"Подскажите, почему вода подогрева должна быть всего 40 градусов? Почему нельзя залить кипятком и постоянно помешивать?"

Врач: "Нагревание должно быть постепенным и максимально легким для того, чтобы избежать разрушения важных компонентов грудного молока".

"А можно ли смешивать подогретое молочко, которое было сцежено в разные дни?"

Врач: "Одинаковой температуры – да".

Грудное молоко нельзя повторно замораживать / Фото: Getty Images