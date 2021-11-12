Храп во сне на треть повышает риск госпитализации и смерти от COVID-19

Обструктивное апное и другие расстройства сна, которые препятствуют нормальному дыханию, могут значительно ухудшить течение коронавируса, считают авторы нового исследования.

Что такое апноэ

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – это нарушение, которое характеризуется частыми остановками дыхания спящего человека и сопровождается сильным храпом.

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Эти перерывы перекрывают поступление кислорода в организм и блокируют своевременное выделение углекислого газа. Чтобы открыть дыхательные пути, мозг вызывает короткое пробуждение, из-за этого сильно ухудшается качество сна.

Исследование влияния апноэ на течение коронавируса

Специалисты Кливлендской клиники изучили медкарты около 5,4 тысячи пациентов, которые ранее проходили обследование в связи с различными нарушениями сна. У 1,9 тысячи из них подтвердился коронавирус, средний возраст больных составлял 56 лет.

Риск смерти на треть выше

Ученые пришли к выводу, что эти расстройства в целом не влияют на риск заражения. Но вместе с тем у пациентов, которые страдают апноэ и другими нарушениями, связанными с гипоксией (задержкой дыхания) во сне, вероятность попасть в больницу и умереть оказалась на 31% выше по сравнению с людьми, которые не имели этих расстройств.

Этот риск остался очень высоким даже после корректировки данных с учетом различных факторов, включая индекс массы тела, вредные привычки и хронические заболевания.

Наши результаты показывают, что гипоксия во сне связана с прогрессированием гипоксического инсульта при COVID-19,

– подчеркнули ученые.

Ученые отметили, что причиной этого может быть дефицит кислорода, необходимый для поддержания клеток и тканей организма.

Недавно ученые выяснили, что лучше всего ложиться в 22 – 23 часа вечера, это может улучшить здоровье сердца человека. В исследовании приняли участие 88 тысяч добровольцев.