Синдром обструктивного апноэ во сне

Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) является клиническим нарушением, которое характеризуется частыми остановками дыхания у спящего человека, и сопровождается сильным храпом. Во время этого поступление кислорода в организм и выведение углекислого газа прекращаются.

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Чтобы открыть дыхательные пути, мозг вызывает короткое пробуждение, из-за чего качество сна значительно ухудшается. Пациенты с СОАС часто страдают от дневной сонливости, трудностей с концентрацией и головными болями.

Новое исследование

Ранее связь обструктивного апноэ во сне с COVID-19 не изучался, и новое исследование, проведенное в 14 странах с участием 26 тысяч человек, стало первым в своем роде. Средний возраст добровольцев составлял 40 лет.

Ученые использовали скрининговую анкету STOP, которая широко применяется для диагностики СОАС. Участники анонимно отвечали на вопросы о своем состоянии здоровья, качестве сна, а также о том, был ли у них диагностирован COVID-19 и как они его перенесли.

Апноэ и коронавирус

Результаты показали, что наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями у этой группы пациентов были диабет, депрессия, гипертония, сердечно-сосудистые болезни и бессонница.

Оказалось, что у всех пациентов с диагностированным СОАС или склонностью к нему был повышен риск заражения коронавирусом, и они вдвое чаще нуждаются в госпитализации, в том числе в отделение интенсивной терапии.

Более всех уязвимы мужчины с апноэ во сне, которые страдают диабетом и депрессией.

Почему возникает связь

По мнению авторов исследования, тяжести течения COVID-19 способствует воспалительный процесс, вызванный апноэ. Ученые отметили также, что многие пациенты с обструктивным апноэ во сне не знают о своем заболевании, поскольку не обращались к врачу и не получают необходимое лечение.