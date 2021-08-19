Храп во время сна вдвое увеличивает риск внезапной смерти

По последним данным, сегодня не менее 1 миллиарда человек во всем мире страдает синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). Международный обзор исследований показал, насколько опасно для здоровья и жизни это состояние.

Новое исследование

Ученые Пенсильванского университета провели систематический обзор 22 исследований с участием 42 тысяч пациентов из разных стран мира, в которых оценивалась связь этого заболевания с риском внезапной смерти, в том числе от болезней сердца. Средний возраст участников составлял 62 года, из них 64% – мужчины.

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Как проявляется апноэ Апноэ проявляется частыми остановками дыхания во время сна и сильным храпом. Во время этих остановок поступление кислорода в организм и выведение углекислого газа прекращаются. Чтобы открыть дыхательные пути, мозг вызывает короткое пробуждение, из-за чего качество сна значительно ухудшается. Каждая остановка дыхания сопровождается резким повышением артериального давления, что приводит к хронической гипертонии и значительно повышает риск инсульта и других сердечно-сосудистых событий .

Апноэ убивает

Метаанализ показал, что у пациентов с СОАС вероятность внезапной смерти от всех причин примерно вдвое выше по сравнению с людьми без этого заболевания.

Это нарушение также приводит к двукратному увеличению риска смерти от всех сердечно-сосудистых заболеваний, который увеличивается с возрастом.

По мнению авторов исследования, одной из причин этого феномена может быть периодическая гипоксия во время сна, которую вызывает СОАС, что приводит к чрезмерному возбуждению центральной нервной системы для увеличения притока воздуха.

Кроме того, люди с СОАС испытывают стойкий окислительный стресс, который может способствовать дисбалансу антиоксидантов, из-за чего ускоряется процесс старения и возникают многочисленные проблемы со здоровьем.

Лечение апноэ

Самый распространенный метод лечения обструктивного апноэ – это создание постоянного положительного давления в дыхательных путях во время сна (СИПАП-терапия). Для этого используется специальный аппарат, который всю ночь подает воздух под определенным давлением в дыхательные пути через силиконовую маску.