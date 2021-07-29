Хроническая боль может изменить личность человека

Хроническая боль – не просто ужасное и изнурительное состояние. Ее часто сопровождают депрессия и тревожность. Она может влиять на эмоции, чувства и взгляды человека, указывают авторы нового исследования.

В исследовании участвовали 24 человека, страдающих от хронической боли, и 24 здоровых человека – контрольная группа. Ученые определили уровень двух важных нейромедиаторов – гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глутамата в префронтальной коре извилины мозга участников.

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Боль нарушает процессы в мозге

Для этого они воспользовались методом протонной магнитно-резонансной спектроскопии. У людей с хронической болью уровень ГАМК был значительно ниже, чем в контрольной группе. Это снижение не зависело от причин боли.

Снижение уровня ГАМК свидетельствует о том, что клетки головного мозга больше не общаются как надо. Когда этого медиатора становится мало, наши эмоции и мысли становятся интенсивнее, что влияет на поступки,

– рассказали ученые.

Уровень глутамата тоже был снижен. Это один из важных возбудимых медиаторов нервной системы. При его недостатке появляется чувство страха, волнения и негативные мысли.

Почему боль меняет человека

Ученые предполагают, что эти изменения могут быть частью механизма, с помощью которого боль изменяет работу мозга. Они объяснили, что когда у человека что-то болит, увеличивается уровень гормонов стресса, которые вызывают сильное увеличение уровня глутамата в мозге. Однако если боль становится хронической, организм прибегает к различным способам, чтобы снизить уровень глутамата и ГАМК. В результате человеку становится сложно испытывать положительные эмоции.

Авторы исследования надеются, что их открытие поможет в будущем разработать лечение для улучшения психического состояния людей, которые страдают от головной боли.