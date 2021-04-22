По оценкам специалистов, боль в спине возникает более чем у 70% взрослых людей, особенно в возрасте 35-55 лет. Хронические боли не только снижают качество жизни, но и несут серьезную угрозу для здоровья и жизни. Причем только для женщин, как показал обзор Бостонского медицинского центра.

Как происходило исследование

Ученые проанализировали 11 исследований, в которые включили данные о смертности от различных причин более 81,3 тысячи пациентов среднего и пожилого возраста. Авторы обнаружили, что возраст никак не влияет на взаимосвязь боли в спине и смертности.

Также по теме: Боль в спине: чего вы могли не знать

Это было удивительным открытием с учетом того, что вероятность инвалидности от этого состояния увеличивается с возрастом.

Опасность женского боли в спине

Вместе с тем ученые выяснили, что высокий риск смерти, связанный с болью в спине, наблюдался в тех исследованиях, в которых участвовали только женщины, а также тех, где выявлялись случаи сильной хронической боли.

При этом для мужчин такой связи с этим не обнаружили. По мнению ученых, это указывает на то, что некоторые виды боли, которые несут прямую угрозу для жизни, возникают только у женщин.

В целом, результаты исследования показали, что легкая боль, что не влияет на повседневную активность и не мешают заниматься спортом, не связана с повышенным риском смертности. Речь идет именно о сильных болевых ощущениях, связанных с различными хроническими состояниями.

Правильное лечение боли в спине имеет важное значение, особенно во время пандемии COVID-19, который повлиял на уровень стресса в обществе,

– сообщили авторы исследования.