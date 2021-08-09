В исследовании приняли участие более 21 500 человек. С помощью современных технологий ученые проанализировали карты боли в их теле.

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То, как пациент сообщает о распределении хронической боли по телу, влияет почти на все аспекты переживания боли, учитывая то, что происходит через три месяца,

– говорится в публикации.

Пациенты, участвовавшие в исследовании, ответили на вопросы о распределении боли в организме и ее интенсивности. Часть участников закончила оценивание боли через 3 месяца после первоначального обследования.

Как различалась боль по группам

Первая группа характеризовалась болями в районе живота,

Вторая группа страдала от боли районе всей грудной клетки и частично в ногах,

Третья чувствовала боль в паху и бедрах,

У четвертой же болело в районе шеи, предплечья, спины и бедер.

Остальные участники сообщали о боли в разных частях тела, в частности у всех сразу.



Хроническую боль поделили на 9 различных типов / Фото journals.plos.org

Почему важно различать типы боли

Это может помочь предсказать интенсивность боли, а также ее влияние на физические функции, настроение, сон и другие возможные последствия для пациента.

К примеру группа, у которой боль в пояснице с отдачей ниже колена, сталкивается с серьезными функциональными трудностями, чем группа с болью в шее и плече или в шее, плече и пояснице. Такие пациенты менее обеспокоены и реже страдают от депрессии и нарушений сна, чем некоторые другие группы.