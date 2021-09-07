Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете парламента.

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По его словам, эпидемическая ситуация в стране ухудшается, но это тенденция общемировая и не является уникальной. Это происходит потому, что люди забыли о карантинных ограничениях.

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Он добавил, что сейчас страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема.

Михаил Радуцкий "Самые опасные сегодня в плане эпидемии три области: Буковина, Львовская область и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. Но пока говорить о каком-то усилении ограничений в целом по стране рано"

Глава комитета также добавил, что "сегодня нет проблем с вакциной в стране, есть проблема с нежеланием людей вакцинироваться". Поэтому он призвал нардепов не транслировать "собственное мнение" на всю страну, выходя в эфиры.

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