Радуцкий назвал регионы Украины, где прежде всего могут усилить карантин
Источник:24 Канал
Самая опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете парламента.
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По его словам, эпидемическая ситуация в стране ухудшается, но это тенденция общемировая и не является уникальной. Это происходит потому, что люди забыли о карантинных ограничениях.
В каких областях худшая ситуация с коронавирусом
Он добавил, что сейчас страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема.
Михаил Радуцкий
"Самые опасные сегодня в плане эпидемии три области: Буковина, Львовская область и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. Но пока говорить о каком-то усилении ограничений в целом по стране рано"
Глава комитета также добавил, что "сегодня нет проблем с вакциной в стране, есть проблема с нежеланием людей вакцинироваться". Поэтому он призвал нардепов не транслировать "собственное мнение" на всю страну, выходя в эфиры.
Вакцинация в Украине: коротко
- С начала вакцинальной кампании привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304 627 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- Всего проведено 9 923 423 прививки.
- Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
- Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты: Covishield – 487 187 (количество использованных доз), Coronavac – 1 571 064, Comirnaty от Pfizer – 1 945 675, AstraZeneca – 511 583, Janssen от Johnson & Johnson – 19 252, Moderna – 1 084 037.