За прошедшую неделю по всему миру от коронавируса умерли 66 359 человек. Заболеваемость падает уже шестую неделю подряд.

Ситуация с COVID-19 в мире

Эксперты ВОЗ также отмечают снижение скорости распространения коронавируса. С 15 по 21 февраля во всем мире выявлено 2,4 миллиона новых случаев, что на 11% меньше, чем неделей ранее.

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Смертность от COVID-19 снизилась во всех регионах, кроме стран западной части Тихого океана – Австралии, Японии, Малайзии, Филиппин. В этих государствах число смертей выросло на 6%. Больше всего жертв COVID-19 на Филиппинах (561), в Японии (505) и Малайзии (93).

Мировым лидером по обнаруженному числу новых больных по-прежнему остается США – 480 467 больных. Большое количество больных также зафиксировали в Бразилии (316 221), во Франции (131 179), в России (92843) и Индии (86 711).

Худшее позади

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (Hans Kluge) заявил о том, что пандемия COVID-19 завершится не ранее, чем в начале 2022 года. При этом вирус наверняка еще будет циркулировать в человеческой популяции, но такие строгие ограничения, как были в 2020 году, уже не понадобятся.

Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться,

– сказал Клюге.

Сейчас во всем мире зарегистрировано более 112,1 миллиона случаев COVID-19, число умерших превысило 2,4 миллиона человек.