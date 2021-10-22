Хватит ли кислорода в Украине: два производителя приостановили работу
Источник:24 канал
В Украине значительно возросла потребность в медицинском кислороде. В то же время два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу из-за регламентных работ.
Причины приостановки работы
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что у одного производителя медицинского кислорода возникли технические проблемы. Другой завод проводит регламентные работы.
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Виктор Ляшко
“Теперь два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10 – 15 дней. Еще у одного производителя на Западной Украине возникли технические неисправности”.
По словам министра, в медицинских учреждениях в 5 – 6 раз больше потребляют кислород, чем потребляли ранее.
Почему растет потребность в кислороде
Это связано с тем, что инфицированные Дельтой требуют больше кислородной поддержки. В то же время министр заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах.Внимание! Общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тысяч литров в минуту.
В Минздраве готовились к проведению плановых работ, поэтому совместно с производителями нашли им замену на этот период.
Актуальная статистика распространения коронавируса
Источник: Минздрав
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