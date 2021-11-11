Потреблять фрукты и овощи правильно

Ученые из Гарвардской медицинской школы и Центра женского здоровья Бригама в Бостоне провели новое исследование, результаты которого показали, что благодаря "золотой формуле" потребления фруктов и овощей можно продлить жизнь.

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Для работы использовали медицинские записи 2 миллионов взрослых из 29 стран за последние 30 лет с подробной информацией об их рационе. Ученые сосредоточили свое внимание на связи между потреблением фруктов и овощей и смертностью.

Результаты этой масштабной работы помогли вывести своеобразную формулу долголетия.

Сколько овощей и фруктов нужно есть

Употребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день увеличивает продолжительность жизни человека на годы.

В частности, ученые увидели, что люди, которые съедали 5 порций фруктов и овощей в день, снизили общий риск преждевременной смерти на 13%.

Шансы умереть от сердечных заболеваний в этой группе упали на 12%, а риск возникновения рака – на 10%.

Более того, риск смерти от респираторных заболеваний, включая бронхит и эмфизему, снизился на 35%.

Впрочем, правило "чем больше, тем лучше" не работает. В ходе анализа ученые не увидели никаких дополнительных преимуществ, если потреблять более 5 порций в день.

Только 1 из 10 человек ежедневно съедает достаточное количество фруктов или овощей в день,

– заметили исследователи.

Не все овощи одинаково полезны

В то же время авторы исследования предупредили, что далеко не все фрукты и овощи обеспечивают одинаковую защиту от болезней. В частности, крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и фруктовые соки – не влияют на продление жизни.

В группу продуктов, способствующих долголетию, ученые включили:

зеленые листовые овощи (шпинат, салат и капусту),

а также фрукты и овощи, которые содержат бета-каротин и витамин С (цитрусовые, ягоды и морковь).

К слову, ранее ученые доказали, что полифенолы зеленого чая на самом деле не антиоксиданты (вещества, которые ингибируют окисление), а прооксиданты. То есть вызывают окислительный стресс и в результате улучшают способность организма защищаться.