Летучие мыши, которые жили в одной из пещер Камбоджи еще в 2010 году, имели патоген, почти идентичный коронавирусу.

Источник: Sky News

Во время секвенирования образцов 430 летучих мышей, у 2 из них обнаружили вирусы, "почти идентичные" возбудителю коронавируса COVID-19.

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Вид летучих мышей, у которых обнаружили вирус, называется Rhinolophus shameli. Его можно найти в Камбодже, Лаосе, Мьянме, Таиланде и Вьетнаме.

Как нашли вирус

Все это время образцы хранились в морозильной камере одного из институтов камбоджийской столицы Пномпень с декабря 2010 года.

Обнаруженный патоген у летучих мышей на 92,6% совпадает с SARS-CoV-2.

На самом деле ученые сообщили о своем открытии еще в ноябре 2020 года. Но тогда они не знали, насколько он близок к коронавирусу SARS-CoV-2, потому что для этого нужно было провести секвенирование генома.

Почему летучие мыши часто переносят вирусы