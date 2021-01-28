Идентичный COVID-19 коронавирус обнаружили в образцах летучих мышей, которых взяли 10 лет назад
Летучие мыши, которые жили в одной из пещер Камбоджи еще в 2010 году, имели патоген, почти идентичный коронавирусу.
Источник: Sky News
Во время секвенирования образцов 430 летучих мышей, у 2 из них обнаружили вирусы, "почти идентичные" возбудителю коронавируса COVID-19.
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Вид летучих мышей, у которых обнаружили вирус, называется Rhinolophus shameli. Его можно найти в Камбодже, Лаосе, Мьянме, Таиланде и Вьетнаме.
Как нашли вирус
- Все это время образцы хранились в морозильной камере одного из институтов камбоджийской столицы Пномпень с декабря 2010 года.
- Обнаруженный патоген у летучих мышей на 92,6% совпадает с SARS-CoV-2.
На самом деле ученые сообщили о своем открытии еще в ноябре 2020 года. Но тогда они не знали, насколько он близок к коронавирусу SARS-CoV-2, потому что для этого нужно было провести секвенирование генома.
Почему летучие мыши часто переносят вирусы
- Летучие мыши считаются идеальными носителями вирусов. Так как это млекопитающие, которые живут в огромных колониях. Иногда в их колониях может быть больше миллиона животных. Следовательно, летучие мыши выступают в роли переносчика и вирус распространяется очень быстро. Кроме этого, вирус учится, как вести себя в организмах млекопитающих.
- Вирусы могут попасть в организм человека через контакт с экскрементами летучих мышей. Или же благодаря потреблению в пищу животных, которые ими питаются.
- Однако уничтожение летучих мышей – не выход. Так как эти животные слишком важны для экосистемы – они едят очень много вредителей и являются ключевыми для опыления более 500 видов растений, среди которых: бананы, авокадо и манго.
Информация взята из DW.
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