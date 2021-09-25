Пациентка рассказала, что перед тем, как расселять по палатам, у людей не берут тест на коронавирус, так что недуг легко подхватить в больнице, даже если у человека другая инфекционная болезнь. А она этого не хотела, поскольку ее дома ждал маленький ребенок.

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В ответ на это врач инфекционного отделения Мукачевской больницы сказала в таком случае "пойти на чердак".

Детали инцидента

Женщина рассказала, что накануне обратилась в больницу с лихорадкой. Во время лечения в медучреждении узнала, что у бабушки в ее палате положительный результат ПЦР-теста. После этого она обратилась к врачу и пыталась добиться отселить ее оттуда.

Однако медик в ответ на просьбу пациентки ей просто нахамила.

Видео разговора сняла сама пациентка и распространила его в группе в вайбере "Наше Мукачево".

Как защититься от COVID-19

В Минздраве неоднократно подчеркивали, лучший способ – это вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Кроме этого, за последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине – невакцинированные. Об этом сообщил заместитель министра – главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Напомним. Ранее сообщалось, что в одной из больниц Харькова больных коронавирусом размещают в коридорах. Об этом свидетельствуют фото очевидцев.