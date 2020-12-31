Тест на коронавирус – это проверка, есть ли в организме инфекция. А тест на антитела – определяет встречался ли когда-то человек с вирусом, а если встреча была ранее, удержится ли организм перед заражением снова.

Есть два способа сдать тест на антитела. Первый – кровь из вены или пальца нанести на тест-систему с двумя полосками. Через полчаса уже будет результат. Второй способ – ИФА-тестирование. Кровь берут из вены и выделяют из нее сыворотку. В специальных планшетах она смешивается с антигенами. Считается, что такой метод более надежный, но результат нужно ждать дольше, пишет FDA.

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Что показывает тест на антитела

Тесты на антитела обнаруживают два вида антител: иммуноглобулин М – IgM, он первым появляется в организме после заражения, и иммуноглобулин G – IgG, он производится позже, но остается в организме надолго, в то время, как IgM исчезает.

IgM и IgG для коронавирусной инфекции означают, что вирус был в организме и к нему выработался иммунный ответ. Но инфицирован человек сейчас или уже нет, с помощью теста на антитела узнать нельзя.

Что означают результаты ИФА-теста

Если результат положительный – значит, у человека выработались антитела к коронавирусу и он был ранее инфицирован. Если на момент проведения анализа нет симптомов COVID-19, скорее всего, он уже здоров.

Если результат положительный и есть симптомы заболевания – чтобы подтвердить, что в этот момент у человека есть коронавирус, надо сдать мазок из носа для ПЦР-теста. Но лучше проконсультироваться с врачом – легкие симптомы коронавируса часто проходят сами без осложнений, а выходя на улицу, чтобы сдать тест, можно заразить других.

Если результат отрицательный – возможно, человек еще не встречался с этим вирусом или у него не успели выработаться антитела. Чтобы иммунная система начала вырабатывать антитела, нужно 1-3 недели, поэтому тест может показать ложноотрицательный результат в самом начале болезни. У некоторых людей антитела к коронавирусу не производятся вообще.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала