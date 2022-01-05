1 января 2022 года вступила в силу 11-я версия Международной классификации болезней (МКБ-11), одобренная Всемирной ассамблеей здравоохранения.
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Симптомы игрового расстройства
Для того чтобы врач поставил диагноз игровое расстройство (Gaming Disorder), необходимо, чтобы совпало несколько условий:
- человек не контролирует, сколько и когда играет;
- игроман не может остановиться, даже если осознает негативные последствия;
- человек жертвует другими увлечениями и занятиями, чтобы продолжать играть.
В большинстве случаев игровое расстройство могут диагностировать тогда, когда оно вызвало явные нарушения в личной, семейной или социальной жизни.
Обычно расстройство выявляют примерно через год такого образа жизни. Но в тяжелых случаях его могут выносить и раньше.
Игровое расстройство значительно портит качество жизни
Игровая зависимость портит отношения с родственниками, друзьями и коллегами по работе, вызывает плохие мысли и постоянный стресс. В целом это расстройство негативно сказывается на всех основных сферах жизнедеятельности человека.
В организации уже разработали программы лечения людей с нарушениями здоровья, характерными для игрового расстройства.