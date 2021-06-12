В июне Украина будет иметь 3,9 миллиона доз вакцины от коронавируса, – Ляшко

Виктор Ляшко заявил, что сейчас в Украине активно продолжается поставка вакцин от коронавируса. По его словам, до конца июня 2021 года у нас будет 3,9 миллиона доз препарата.

Детали от Ляшко

Сколько именно доз вакцины в Украине на данный момент – сказать трудно. Об этом министр здравоохранения рассказал в интервью.

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В июне со всеми поставками, которые до нас доезжают, будет 3,9 миллиона доз вакцины. Почему я не говорю сейчас? Потому что у нас началось привоз Pfizer, с 473 тысяч доз уже было 2 поставки по 117 тысяч доз, и за средства государственного бюджета также закуплена вакцина Pfizer, 500 тысяч доз,

– заявил министр.

По его словам, сейчас поставки этой вакцины продолжается. Каждую среду в Украину поступает около 60 тысяч доз: "Потому просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии".

Страны помогут Украине с вакцинами

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заверила президента Владимира Зеленского, что страна готова поделиться с нами вакциной от COVID-19. В частности, Дания может выделить Украине 500 миллионов доз, однако какой именно вакцины – неизвестно. В стране приняты только 2 препарата: Moderna и Pfizer-BioNTech. Поэтому вероятно, что передадут вакцину одного из этих производителей.

США решили бесплатно передать 92 странам 500 миллионов доз препарата Pfizer. В списке стран, которые получат такую ​​помощь, есть и Украина.

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