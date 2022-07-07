Почему после еды хочется полежать

Процесс пищеварения требует много нашей энергии. Поэтому человек чувствует будто усталость и хочет прилечь. Но это кратковременный процесс, поскольку через некоторое время переваривание уже не столь интенсивно, энергии расходуется меньше, а кровь возвращается к привычной циркуляции.

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Удивительно, но не короткий дневной сон, а небольшая прогулка после еды поможет поскорее вернуть эту энергию и концентрацию.

Прогулка после еды улучшает пищеварение и снижает уровень сахара

В первую очередь ходьба помогает улучшить пищеварение. Внимание: не активная полупробежка, а именно спокойная ходьба. Такое движение стимулирует активность желудка и кишечника, помогая пище не скапливаться в одном месте.

Второй эффект от прогулки, крайне важный для людей с диабетом, лишним весом и инсулинорезистентностью – это регулирование уровня глюкозы в крови. После еды он поднимается и это нормально, потому что мы получаем углеводы, которые расщепляются на сахара и поступают в кровь.

После этого вырабатывается гормон инсулин. Он помогает глюкозе проникнуть в клетки и обеспечить их энергией. Но у людей с инсулинорезистентностью, то есть, когда инсулин уже не может выполнять свои функции в достаточной степени, содержание глюкозы в крови может не падать долгое время, а это вредит сосудам и органам.

По данным исследований , ходьба в течение хотя бы 10 минут после еды помогает контролировать уровень глюкозы: он снижается скорее даже у людей с инсулинорезистентностью.

Также ходьба помогает уменьшить газообразование и вздутие – именно благодаря улучшению моторики желудка и кишечника через движение. Но, опять же, это должна быть самая неспешная прогулка.