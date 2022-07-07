Почему после еды лучше двигаться, чем лежать

После сытного обеда всегда хочется немного полежать, чтобы "завязалось сальце". Но это не самое лучшее действие после трапезы, которые вы можете сделать.

Почему после еды хочется полежать

Процесс пищеварения требует много нашей энергии. Поэтому человек чувствует будто усталость и хочет прилечь. Но это кратковременный процесс, поскольку через некоторое время переваривание уже не столь интенсивно, энергии расходуется меньше, а кровь возвращается к привычной циркуляции.

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Удивительно, но не короткий дневной сон, а небольшая прогулка после еды поможет поскорее вернуть эту энергию и концентрацию.

Прогулка после еды улучшает пищеварение и снижает уровень сахара

В первую очередь ходьба помогает улучшить пищеварение. Внимание: не активная полупробежка, а именно спокойная ходьба. Такое движение стимулирует активность желудка и кишечника, помогая пище не скапливаться в одном месте.

Второй эффект от прогулки, крайне важный для людей с диабетом, лишним весом и инсулинорезистентностью – это регулирование уровня глюкозы в крови. После еды он поднимается и это нормально, потому что мы получаем углеводы, которые расщепляются на сахара и поступают в кровь.

После этого вырабатывается гормон инсулин. Он помогает глюкозе проникнуть в клетки и обеспечить их энергией. Но у людей с инсулинорезистентностью, то есть, когда инсулин уже не может выполнять свои функции в достаточной степени, содержание глюкозы в крови может не падать долгое время, а это вредит сосудам и органам.

По данным исследований , ходьба в течение хотя бы 10 минут после еды помогает контролировать уровень глюкозы: он снижается скорее даже у людей с инсулинорезистентностью.

Также ходьба помогает уменьшить газообразование и вздутие – именно благодаря улучшению моторики желудка и кишечника через движение. Но, опять же, это должна быть самая неспешная прогулка.