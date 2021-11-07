Имеют ли право у вас проверять COVID-сертификат и насколько это законно
Источник:Минздрав
В регионах, где объявили красную зону карантина, в общественном транспорте необходимо иметь COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус. Вместе с тем, если правоохранители или другие службы проверят COVID-сертификат – они не нарушают закон.
Имеют ли право проверять ковидные документы
Также это не является разглашением медицинской тайны. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины.
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Действительно, согласно статье 39-1 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, которые получили при его медицинском обследовании. Таких данных COVID-сертификат не содержит.
То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет,
– говорится в сообщении Минздрава.
В министерстве отметили, что так правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, и это вполне законно.
Где не могут проверять сертификаты
Вместе с тем, норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение таких заведений:
- банков;
- АЗС;
- ветеринарных магазинов;
- аптек;
- всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности.
В этих заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.Напомним! Действующие карантинные нормы предусматривают, что на красном уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть в указанных учреждениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19, добавили в Минздраве.
К слову, со следующей недели вакцинированные украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении, который позволит на протяжении 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.
Что грозит за "липовые" документыИспользование поддельных документов о вакцинации не только представляет угрозу для тех, кто вас окружает, но и влечет за собой уголовную ответственность.
Так, за использование подделки грозит штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или и ограничение свободы до 2 лет. А вот те, кто сам подделывает сертификаты, могут загреметь за решетку на 5 лет. Более того, наказание за такие подделки планируют сделать более жестким.
Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала