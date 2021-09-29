Случаи зарегистрировали в августе и сентябре. В Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой областной государственной администрации сообщили, что умершие имели сопутствующие заболевания.
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По данным заместителя директора департамента Татьяны Бондаренко, вакцинированные люди, которые умерли, имели сопутствующие заболевания – инфаркт и инсульт.
Это – пациенты в возрасте 64 и 79 лет, которые прошли полный курс вакцинации, однако умерли после заболевания COVID-19,
– говорится в сообщении.
Также с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Винницкой области зафиксировано:
- 38 случаев госпитализации пациентов, получивших 1 дозу вакцины;
- 25 случаев госпитализации пациентов, получивших 2 дозу вакцины.
Всего в области по состоянию на 29 сентября полный курс вакцинации против коронавируса получили 220 189 человек.
Кто чаще всего умирает от коронавируса в Украине
Источник: Минздрав
В то же время более 98% умерших от коронавируса украинцев в возрасте старше 60 лет не вакцинированы против болезни. 97% госпитализированных с COVID-19 с этой возрастной группы не имеют полного курса вакцинации.
По состоянию на 28 сентября 2021 года 82% умерших от COVID-19 за весь период пандемии составляют люди в возрасте от 60 лет.
Проблема заключается в том, что пожилые люди чаще имеют сопутствующие заболевания. Самый высокий риск уйти из жизни из-за коронавируса имеют люди с хроническими заболеваниями (бронхиальная астма, диабет, гипертония, онкологические заболевания и т.д.), поэтому именно они должны прививаться как можно быстрее.
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