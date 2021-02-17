Ученые из Швеции исследовали наличие антител у сотрудников больницы Дандерюда. У 96% переболевших коронавирусом антитела к болезни обнаружили за 9 месяцев после начала исследования.

Весной 2020 года исследователи отобрали образцы у 2149 человек. Но в последний, то есть 3 фазе исследования, кровь сдали только 1884 из них (88% от начальной группы). У 19% из этих участников обнаружили антитела к SARS-CoV-2.

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Результаты исследования:

Из тех 370 человек, у которых развились антитела к SARS-CoV-2, 96% все еще имели их через 9 месяцев.

Две трети переболевших также имеют определенную Т-клеточную память, специфическую для SARS CoV-2. Это другая форма иммунитета к коронавирусу.

У менее 2% людей без антител обнаружили специфическую память Т-клеток к коронавирусу. Это подтверждает предыдущие исследования, свидетельствующие о том, что отсутствие антител – не признак отсутствия иммунитета.

Среди 340 человек с антителами коронавирус повторно обнаружили лишь у 1% участников, что указывает на низкий риск повторного заражения.

Изучив несколько компонентов иммунной системы через 9 месяцев после заражения, мы можем увидеть, что даже легкие симптомы обеспечивают длительную и широкую иммунную систему. Неизвестно, может ли человек с антителами переносить вирус и передавать инфекцию без каких-либо симптомов, но этот риск кажется очень небольшим,

– рассказала исследовательница Шарлотта Толин.

Исследование продолжается. Следующий забор образцов состоится в мае.

Ожидается, что тогда большая часть участников исследования уже будет вакцинирована. Ученые хотят сравнить иммунную систему после естественного заражения и после вакцинации.