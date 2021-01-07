Новое исследование показывает, что иммунные клетки, которые борются с коронавирусом, должны сохраняться в организме в течение долгого времени после вакцинации или выздоровления.

Так, пациенты, которые выздоровели восемь месяцев назад, по-прежнему имеют стойкий иммунитет к коронавирусу. Исследование опубликовано на сайте Института иммунологии La Jolla.

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Авторы работы считают, что это может подтвердить наличие иммунитета в течение многих лет. Таким образом, по словам исследователей, повторная вакцинация не потребуется, а со временем пандемию удастся взять под контроль.

Данное исследование опровергает предыдущие выводы ученых о том, что иммунитет к коронавирусу недолговечен, а люди после выздоровления подвержены риску повторного заражения.

Авторы считают, что повторное инфицирование должно быть проблемой только для очень небольшого процента людей. Однако эту проблему решит вакцинация, которая обеспечит коллективный иммунитет.

Как ученые исследовали это?

В исследовании были изучены образцы крови 188 мужчин и женщин, которые выздоровели от COVID-19 и, в основном, перенесли его в легкой форме. Лишь 7% исследуемых были госпитализированы. Каждый пациент предоставил исследователям по крайней мере один образец крови в период от шести дней до восьми месяцев после появления первых симптомов коронавируса, а 43 образца были взяты через шесть месяцев.

Исследователи обнаружили, что количество антител в организме умеренно снизилось через восемь месяцев, хотя их уровни сильно отличались у разных пациентов. При этом количество Т-клеток снизилось лишь незначительно, а количество В-клеток оставалось стабильным.

Это означает, что, несмотря на уменьшение количества свободных антител, компоненты, которые могут восстановить их производство и координировать атаку против COVID-19, сохраняются.