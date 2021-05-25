Ученые считают, что такие клетки могут сохраняться на протяжении всей жизни, все время вырабатывая антитела.

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В результатах исследования говорится, что в легких случаях COVID-19 у инфицированных сохраняется длительная защита антител. Исследователи отметили также, что повторные случаи болезни, вероятно, будут редкостью.

Минувшей осенью появились сообщения о том, что антитела быстро ослабевают после заражения вирусом, вызывающим COVID-19, и основные средства массовой информации интерпретировали это как недолговечный иммунитет. Но это неверная интерпретация данных. Это нормально, что уровни антител снижаются после острой инфекции, но они не опускаются до нуля; они выходят на плато,

– заявил старший автор Али Еллебеди.

Доцент кафедры патологии и иммунологии, медицины и молекулярной микробиологии медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе Али Еллебеди добавил, что ученые обнаружили клетки, которые продуцируют антитела, у людей через 11 месяцев после появления первых симптомов.

"Эти клетки будут жить и вырабатывать антитела всю жизнь людей. Это убедительное доказательство длительного иммунитета", – добавил автор исследования.

Ученый пояснил, что ключ к выяснению того, приводит ли COVID-19 к длительной защите антител, лежит в костном мозге. Исследователи получили костный мозг от 18 участников через семь или восемь месяцев после их первоначального заражения. Пятеро из них вернулись через четыре месяца и сдали второй образец костного мозга. Для сравнения ученые также получили костный мозг от 11 человек, которые никогда не болели COVID-19.

Так, уровень антител в крови участников COVID-19 быстро упали в первые несколько месяцев после заражения, а затем в основном выровнялись. Однако, некоторые антитела можно было обнаружить даже через 11 месяцев после заражения.

Люди с легкими случаями COVID-19 выводят вирус из своего тела за две-три недели после заражения, поэтому через семь или 11 месяцев после заражения не будет вируса, что вызывает активную иммунный ответ. Эти клетки не делятся. Они неподвижны, просто сидят в костном мозге и секретируют антитела. Они делают это с тех пор, как инфекция исчезла, и они будут продолжать делать это бесконечно,

– добавил Еллебеди.