Иммунитет может защитить против Омикрона и вот почему

"Вторая линия обороны" иммунитета вакцинированного или у людей, которые уже переболели COVID-19 – Т-клеточный иммунитет – способный защитить против штамма Омикрон.

Надежда на "вторую линию" обороны иммунитета

Ученые из ЮАР, где в конце ноября впервые зафиксировали вспышку этого штамма, опубликовали новые данные об иммунитете и устойчивости организма к штамму Омикрон.

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Отметим, что выводы ученых базируются на экспериментах "в пробирках". Ученые добавляли вирусу влияния выделенных у добровольцев Т-клеток (они развивались как после вакцинации, так и после инфицирования более "ранней" версии коронавируса).

В исследовании приняли участие 70 человек.

Что обнаружили ученые?

Оказалось, что 70 – 80% Т-клеточного ответа на S-белок вируса сохранялось во всех группах исследования. Мало того, величина влияния перекрестно-реактивных Т-клеток против омикрона была аналогична той, что в случае Бета и Дельта штаммов, несмотря на значительно большее количество мутаций в новом варианте Омикрон.

Т-клеточный – все еще работает против Омикрона

Исследователи пояснили, что Т-клеточная защита способна защитить большинство тех, кто уже переболел коронавирусом, или вакцинировался, независимо от того, насколько эффективно сработала "первая линия обороны" – антитела.

Большая часть Т-клеточного ответа перекрестно распознает омикрон. Это, вероятно, будет способствовать защите от тяжелого COVID-19,

– сделали они вывод.