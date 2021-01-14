Иммунитет, который образовался после выздоровления от коронавируса, в первые пять месяцев защищает от повторного заражения примерно так же эффективно, как и вакцина против COVID-19.

Иммунитет дает эффект почти как у вакцины Pfizer и гораздо лучший эффект, чем у вакцины AstraZeneca, пишет The Guardian.

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Сила иммунитета после COVID-19 и эффективность вакцины

После выздоровления от коронавируса иммунитет в среднем дает 83% защиты от повторного заражения в течение по меньшей мере 20 недель. От повторного заражения с симптомами он защищает в 94% случаев.

Вероятность заболеть для тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно немного выше: в этом случае иммунитет работает в 75% случаев. Во время клинических испытаний вакцина Pfizer показала эффективность в 95% случаев, а AstraZeneca – в 65%.

Как происходило исследование

В исследовании принимали участие более 20 тысяч работников сферы здравоохранения. Их разделили на две группы в зависимости от того, болели ли они коронавирусом.

С июня по ноябрь прошлого года участникам делали ПЦР-тесты раз в две недели и каждый месяц проверяли уровень антител в крови. Исследование не дает возможности сделать выводы относительно иммунитета пожилых людей, которые выздоровели от коронавируса, потому что все участники были в возрасте от 35 до 54 лет.

Вопрос о повторном заражении новыми штаммами коронавируса, выявленными в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, тоже остается открытым.

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