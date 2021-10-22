Почему нужно вакцинироваться

Даже несмотря на это, вы тоже не можете быть на 100% защищенными, но риск того, что попадете в больницу или умрете – значительно снижается. Поэтому стоит вакцинироваться. Об этом рассказала львовская врач, доктор медицинских наук Наталья Матольнец.

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Как она подчеркнула, иммунитет, вырабатываемый у человека после перенесенного COVID-19, не защищает от других штаммов этого заболевания. Он может защитить только от того штамма коронавируса, которым переболели, но только в течение небольшого отрезка времени.

Поэтому человек может снова заболеть, но уже другой разновидностью этого заболевания. Течение болезни может быть достаточно тяжелым. От других штаммов может защитить только вакцина, потому что она действует на все штаммы и делает невозможным развитие тяжелого состояния при болезни.

Предыстория

В эфире программы один из нардепов заявил, что не собирается вакцинироваться от коронавируса из-за того, что уже переболел и у него есть иммунитет. По сути, человек может снова заболеть другими штаммами коронавируса повторно.

Люди с онкозаболеваниями и мифы о вакцинации

Врач также опровергла утверждение о том, что якобы людям с онкологическими и хроническими заболеваниями не стоит вакцинироваться.

Внимание! Единственное противопоказание к вакцинации сейчас – это аллергия на компоненты вакцины. Хронические болезни не являются противопоказанием к прививке, отметили в Минздраве.

Наоборот – людям с онкологией, диабетом, проблемами с легкими, эндокринными заболеваниями и другими хроническими заболеваниями нужно вакцинироваться в первую очередь.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала