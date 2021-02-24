Вопрос о том, насколько связана тяжесть коронавируса с устойчивостью выработанного иммунитета (и связана ли вообще) остается одним из самых актуальных во время пандемии. В исследовании подтвердили эту связь.

Исследования коронавируса в SpaceX

В исследовании приняли участие 4300 сотрудников SpaceX, компании-производителя космической техники. Средний возраст – 32 года, большинство из них мужчины (84%). Все добровольцы ежемесячно проходили тестирование на COVID-19 с апреля по июнь. Соавтором исследования выступил основатель компании Илон Маск.

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В этот период коронавирусов заразились 120 человек, тестирование подтвердило у них наличие антител. Большая часть участников (61%) переносили инфекцию бессимптомно, во всех остальных заболевание протекало в легкой форме.

Иммунитет после легкого течения COVID-19

Ученые определили "иммунный порог" – уровень антител, который потенциально обеспечивает длительную и надежную защиту от заражения. Авторы исследования отметили, что у людей, перенесших инфекцию в легкой или бессимптомной форме, титр вырабатываемых антител не достигает порогового значения для достижения длительного иммунного ответа.

Легкое течение инфекции может вызвать только слабые, плохо функциональные антитела. Заражение с высокой вирусной нагрузкой может привести к генерации мощного и функционально устойчивого иммунитета, запрограммированного на агрессивный ответ при повторном контакте с патогеном,

– отметили авторы исследования.

По мнению ученых, эти выводы указывают на необходимость вакцинации для таких пациентов в приоритетном порядке, поскольку они особенно уязвимы для повторного заражения.

Мнение ВОЗ

Источник ВОЗ

О связи тяжести COVID-19 и устойчивости иммунитета также сообщали в ВОЗ. По мнению экспертов организации, пациенты после легкого или бессимптомного коронавируса могут быть недостаточно защищены от повторного заражения, поэтому для них рекомендуется пройти вакцинацию.