Исследователи также говорят, что их выводы – это схема для создания универсальной вакцины второго поколения, которая могла бы предотвратить заражение нынешними и будущими вариантами SARS-CoV-2.

Также на тему Как адаптироваться к новым условиям: действенные советы, чтобы избавиться от стресса

Т-клетки защищают от коронавируса

Контакт с вирусом SARS-CoV-2 не всегда приводит к заражению, и ученые стремились понять почему. Они обнаружили, что высокий уровень Т-клеток, созданных организмом при заражении другими коронавирусами, например простудой, может защитить от инфекции COVID-19.

Хотя это важное открытие, это лишь одна из форм защиты, и мы хотим подчеркнуть, что никто не должен полагаться только на это. Наилучший способ защитить себя от COVID-19 – это получить полную вакцинацию, включая бустерные дозы,

– отметили ученые.

Новое исследование иммунитета к коронавирусу

Исследование началось в сентябре 2020 года, когда большинство людей в Великобритании не были заражены и вакцинированы против SARS-CoV-2. В него вошли 52 человека, которые жили с кем-то с подтвержденной ПЦР-инфекцией SARS-CoV-2 и, следовательно, контактировали с вирусом. Участникам провели ПЦР-тесты в начале и через 4 и 7 дней, чтобы определить, развилась ли у них инфекция.

Т-клетки – что это? Т-клетки распознают и уничтожают клетки, инфицированные вирусом, это называется клеточным иммунитетом. Он также участвует в защите организма, если происходит повторное заражение

Образцы крови у 52 участников были взяты в течение 1 – 6 дней после контакта с больными. Это позволило ученым проанализировать уровни существующих Т-клеток, вызванных предыдущими обычными коронавирусными инфекциями, которые также перекрестно распознают белки вируса SARS-CoV-2.

Они обнаружили, что уровень этих перекрестно-реактивных Т-клеток был значительно выше у 26 не заразившихся по сравнению с 26 инфицированными людьми.

Вас также может заинтересовать – Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотреть видео