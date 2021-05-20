Ученые из Страсбургского университетского госпиталя опубликовали препринт своего исследования. Ученые убеждены, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться у человека до 13 месяцев после инфицирования.
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Как проводилось исследование
Медработники проанализировали взаимодействие антигенов SARS-CoV-2 с антителами в сыворотке крови сотрудников медицинского учреждения. Все они перенесли болезнь в легкой форме.
Всего в исследовании приняли участие 1 309 медработников. Весь процесс наблюдений и анализ данных занял аж 422 дня.
Результаты исследования свидетельствуют, что антитела к коронавирусу снижают вероятность повторного заражения COVID-19 примерно на 13 месяцев.
Даже 1 доза вакцины может защитить от болезни
- Ученые заявили, что вакцинация против COVID-19 укрепляет иммунитет к вирусу независимо от уровня антител в крови до прививки.
- Также не имеет значения препарат и количество доз вакцины – это все в любом случае влияет на формирование иммунитета.
Наше исследование демонстрирует долгосрочное сохранение антител, которые могут защитить от повторного заражения. Значительно увеличивая титры перекрестно нейтрализующих антител, однократная вакцинация усиливает защиту от мутаций,
– заявили ученые.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала