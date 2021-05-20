Ученые из Страсбургского университетского госпиталя опубликовали препринт своего исследования. Ученые убеждены, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться у человека до 13 месяцев после инфицирования.

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Как проводилось исследование

Медработники проанализировали взаимодействие антигенов SARS-CoV-2 с антителами в сыворотке крови сотрудников медицинского учреждения. Все они перенесли болезнь в легкой форме.

Всего в исследовании приняли участие 1 309 медработников. Весь процесс наблюдений и анализ данных занял аж 422 дня.

Результаты исследования свидетельствуют, что антитела к коронавирусу снижают вероятность повторного заражения COVID-19 примерно на 13 месяцев.

Даже 1 доза вакцины может защитить от болезни

Ученые заявили, что вакцинация против COVID-19 укрепляет иммунитет к вирусу независимо от уровня антител в крови до прививки.

Также не имеет значения препарат и количество доз вакцины – это все в любом случае влияет на формирование иммунитета.

Наше исследование демонстрирует долгосрочное сохранение антител, которые могут защитить от повторного заражения. Значительно увеличивая титры перекрестно нейтрализующих антител, однократная вакцинация усиливает защиту от мутаций,

– заявили ученые.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала