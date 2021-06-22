Вакцин хватит лишь половине, – Карчевич об иммунизации рабочих коллективов

В Украине началась вакцинация от коронавируса для рабочих коллективов. Впрочем, большей части работников придется ждать следующих поставок препарата в июле 2021 года.

Сейчас ее хватает только для половины желающих. Об этом рассказала гендиректор по развитию цифровых трансформаций минздрава Мария Карчевич.

Внимание Вакцина скоро будет доступной для всех, – гендиректор цифровых трансформаций Минздрава Карчевич

По ее словам, в организованные коллективы будет выезжать мобильная бригада. Если же люди не привязаны к месту работы – могут вакцинироваться на пункте прививки.

Сколько времени ждать прививки на работе

Скорость вакцинации таких коллективов будет зависеть от следующих поставок препарата.

По распределению, вакцин хватает только на 50% записанных коллективов,

– подчеркнула Карчевич.

Кого будут вакцинировать первым

Почти 1 500 коллективов подали заявки на вакцинацию. Они уже ждут своей очереди, отметила она.

"Мы начинаем прививать в том порядке, в котором эти коллективы записывались", – пояснила Карчевич.

Если же нет возможности ждать, но есть желание вакцинироваться, это можно сделать в открытых центрах вакцинации на выходных. Вскоре они будут работать и в будни.

. За сутки 21 июня в Украине зарегистрировали 1 447 заявок на вакцинацию коллективов. Всего через компании на прививки записались 216 893 человека.

Карчевич о вакцинации работников крупных компаний: смотрите видео

Вакцинация коллективов: кратко