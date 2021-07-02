Об этом рассказал иммунолог Борис Донской. По его словам, иммунная память человека, который переболел коронавирусом или вакцинировался, распознает штамм Дельта.

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"Конечно, когда-то мутации этого вируса приведут к появлению принципиально новых форм. К сожалению, действительно будет ситуация, что иммунная память его не будет распознавать", – объяснил Донской.

Сейчас иммунная память хоть и с меньшей эффективностью, но распознает штамм Дельта – именно таким образом снижается шанс им заболеть.

Если вы не хотите заболеть этим штаммом – сделайте прививку,

– подчеркнул Донской.

Преимущества вакцинации

Как отметил врач-иммунолог, вакцинация значительно снижает вероятность повторного заболевания и уменьшает шансы тяжелого течения или летального случая – это неплохой залог иметь иммунную память.

"Сейчас существенного прироста заболеваемости нет, потому что украинцы уже сильно переболели и создали что-то вроде базового коллективного иммунитета. Однако это не доказательство того, что если мы не сделаем за лето несколько миллионов прививок – осенью будет прирост заболеваемости", – подытожил Донской.

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