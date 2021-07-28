Иммунная система сможет самостоятельно атаковать рак: ученые предложили путь

Ученые смогли "настроить" иммунную систему так, чтобы та могла эффективно противодействовать раку, а также предупреждать аутоиммунные реакции организма.

Иммунотерапия – прорывное лечение

Новое лечение показывает высокую эффективность при определенных типах опухолей, одновременно широкое применение этого метода все еще ограничено. Британские ученые определили способ ограничения активности группы клеток, которые регулируют иммунную систему, это помогло открыть путь для специфических компонентов иммунитета – клеток, которые атакуют опухоль.

К теме Ученые нашли механизм, который может помочь остановить распространение раковых клеток опухоли

Иммунная система пациента более чем способна обнаруживать и убивать раковые клетки, поэтому иммунотерапия (лечение, которое усиливает возможности организма) стала новым методом лечения рака. В то же время раковые клетки могут создавать иммунной системе условия, которые мешают и ограничивают эффективность лечения.

Суть терапии

Обнаружение и удаление раковых клеток частично осуществляется клетками Teff, однако их работа зависит от другого типа Т-клеток под названием Treg.

В частности, при взаимодействии Treg и Teff производятся молекулы, которые собственно и снижают способность последних работать должным образом,

– объяснили ученые.

Клетки Treg выполняют важную функцию в организме человека и без этих клеток иммунная система может запустить ряд аутоиммунных реакций, которые нацелены против здоровых тканей.

Несмотря на сложность механизма, ученые нашли решение.

Что предлагают исследователи

Эксперименты показали, что торможение ферментов PIP4K может быть ключом для ограничения Treg без подавления Teff.

Так, PIP4K реакция на иммунные сигналы и рост клеток останавливается, однако это не является причиной блокировки активности Teff.

Сейчас ученые планируют детально изучить свойства молекул, которые могут позволить иммунной системе человека эффективно атаковать опухоли.