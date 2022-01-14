Что это значит

Тот факт, что ключевые части иммунитета человека являются общими с бактериями, открывает новые возможности относительно природы защитных механизмов организма в ответ на инфекции, рак и другие болезни.

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В 2019 году ученые из Института рака Дана-Фарбер обнаружили, что иммунный сигнальный путь cGAS-STING человека возник у бактерий. Другие подобные открытия побудили ученых искать дополнительные связи между иммунными белками человека и бактерий.

Роль бактериальных ДНК

В новой работе команда проанализировала бактериальные ДНК и их связь с белком gasdermin (GSDMD), который участвует в процессе гибели клеток.

Пироптоз (некротическая гибель клеток) – необходим иммунной системе для уничтожения больных и инфицированных клеток. Этот механизм является самым быстрым из способов, которыми врожденная иммунная система реагирует на потенциальные угрозы.

Геном современного человека содержит код шести белков гасдермина, которые экспрессируются на разных уровнях в разных типах клеток. Ученые стремились определить предков каждого из этих белков у микробов.

В результате им удалось идентифицировать 50 бактериальных генов, которые дают начало белкам возрастом в миллиард лет с аналогичной структурой гасдермина. Типы бактерий, которые содержат эти белки, широко распространены и живут в почве, листьях и других объектах окружающей среды.

Перспектива открытия

Выявление примитивной формы иммунитета в самой сложной иммунной системе человека может помочь лучше понять, как она возникла и функционирует.