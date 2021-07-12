Об этом в эфире 24 канала рассказал врач-иммунолог Борис Донской. Чтобы избежать тяжелых и летальных исходов, он рекомендует украинцам делать прививки.

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"Если достаточное количество людей, особенно из группы риска, получит хотя бы одну, а лучше – 2 дозы вакцины, то осень не будет нас неприятно удивлять", – подчеркнул Донской.

Каждый может выбрать вакцину

Власть в Украине значительно либерализировала кампанию прививки от COVID-19: теперь каждый может на свой вкус выбрать производителя вакцины. Американскую вакцину Pfizer врач назвал одной из лучших.

О действиях вакцины Pfizer на генном уровне – это лишь мифы, которые не имеют ничего общего с реальностью,

– акцентировал Донской.

Побочные эффекты

Иммунолог отметил, что любая вакцина имеет небольшой набор побочных эффектов, но польза от прививки во много раз их превосходит. Он убежден, что в Украине рано говорить о третьей, так называемой бустерной дозе вакцины. Вместо этого стоит сосредоточиться на том, чтобы сделать прививку 10 миллионам взрослых людей.

Обратите внимание! В Украине 2 июля 2021 года умер мужчина, получивший прививку вакциной от Pfizer. Врачи диагностировали смерть 47-летнего украинца вследствие острой сердечно-сосудистой недостаточности. Летальный случай не связывают с вакцинацией.

"Есть вероятность мутации вируса, которая даст штамм гораздо менее чувствительный к нашей иммунной памяти. Нужно максимально усиливать иммунность, разработать вариант прививки к новым штаммам", – посоветовал Донской.

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