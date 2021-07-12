Как избежать трагических последствий новой волны COVID-19: советы иммунолога
Источник:24 канал
Осенью 2021 года врачи ожидают новую волну коронавируса. Украинцам советуют подготовиться к ней и не откладывать вакцинацию.
Об этом в эфире 24 канала рассказал врач-иммунолог Борис Донской. Чтобы избежать тяжелых и летальных исходов, он рекомендует украинцам делать прививки.
К теме В центрах массовой вакцинации отныне будет вакцина от Pfizer: как ее можно получить
"Если достаточное количество людей, особенно из группы риска, получит хотя бы одну, а лучше – 2 дозы вакцины, то осень не будет нас неприятно удивлять", – подчеркнул Донской.
Каждый может выбрать вакцину
Власть в Украине значительно либерализировала кампанию прививки от COVID-19: теперь каждый может на свой вкус выбрать производителя вакцины. Американскую вакцину Pfizer врач назвал одной из лучших.
О действиях вакцины Pfizer на генном уровне – это лишь мифы, которые не имеют ничего общего с реальностью,
– акцентировал Донской.
Побочные эффекты
Иммунолог отметил, что любая вакцина имеет небольшой набор побочных эффектов, но польза от прививки во много раз их превосходит. Он убежден, что в Украине рано говорить о третьей, так называемой бустерной дозе вакцины. Вместо этого стоит сосредоточиться на том, чтобы сделать прививку 10 миллионам взрослых людей.Обратите внимание! В Украине 2 июля 2021 года умер мужчина, получивший прививку вакциной от Pfizer. Врачи диагностировали смерть 47-летнего украинца вследствие острой сердечно-сосудистой недостаточности. Летальный случай не связывают с вакцинацией.
"Есть вероятность мутации вируса, которая даст штамм гораздо менее чувствительный к нашей иммунной памяти. Нужно максимально усиливать иммунность, разработать вариант прививки к новым штаммам", – посоветовал Донской.
Врач-иммунолог Донской рассказал, как защититься от новой волны коронавируса: смотрите видео
Вакцинация в Украине: последние новости
- В Украине каждый желающий сможет получить прививку вакциной от Pfizer. Она доступна в центрах массовой вакцинации.
- Вакцинированных украинцев больше: в Минздраве похвастались 1 миллионом защищенных от коронавируса граждан. Почти 3,5 миллиона человек получили прививки в общем.
- "Слуга народа" Михаил Радуцкий считает, что Европейский Союз может поощрять людей к вакцинации. Депутат предлагает ЕС разрешить въезд гражданам с украинскими сертификатами прививок.