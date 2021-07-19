Для этого нужно правильно проводить кампанию по стимулированию вакцинации. Такое мнение высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской.

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Новая вспышка COVID-19 точно будет, – Донской

"Мы можем повлиять на то, сколько жизней она (новая вспышка – 24 канал) заберет, если мы адресно привьем несколько миллионов людей из группы риска по возрасту, с диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями", – пояснил он.

Это позволит избежать такой ужасной смертности, которая была весной 2021 года. По словам ученого, новая вспышка COVID-19 однозначно будет. Ведь еще многие люди не прививались и не планируют это делать.

Однако привить тех, кто будет иметь сложное течение, мы еще успеваем. Если будем активно наращивать темпы вакцинации и более адресно к этому подходить. Надо ускоряться, чтобы больше жизней можно было бы спасти,

– подчеркнул он.

Донской заметил, что наиболее уязвимые к коронавирусу люди не спешат делать прививки. Поэтому до них надо достучаться, максимальным способом простимулировать. Иначе во время следующей вспышки именно пациенты из группы риска будут давать тяжелые случаи.

Донской ответил, когда будет следующая вспышка COVID-19: видео