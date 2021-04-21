Председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, доцент кафедры детских инфекционных заболеваний Федор Лапий прогнозирует, что вакцинация против коронавирусной инфекции понадобиться так же и в 2022 году.

Федор Лапий объяснил преимущества прививки против коронавируса на примере Израиля, где полностью вакцинированы более 53% населения страны и более 73% взрослого населения, прививки против коронавируса предотвращают тяжелые случаи и госпитализацию.

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К слову, Израиль уже закрыл все отделения для инфицированных коронавирусной инфекцией, поскольку заболеваемость инфекцией в стране упала.

Мы видим на примере Израиля, что вряд ли сможем вследствие вакцинации свести на нет случаи заболевания COVID-19. Но на том же примере Израиля мы видим, что вакцина хорошо предотвращает тяжелые случаи и госпитализацию,

– заявил иммунолог.

По его словам, вакцинация дает возможность "сбить волну, предотвратить смерти и госпитализации, чтобы разгрузить систему здравоохранения". Он также отметил, что сейчас в мире еще изучают вопрос вакцинации детей.

"В этом отношении вакцина работает очень хорошо", – добавил Федор Лапий.

Вакцинация в Украине: коротко

За прошедшие сутки, 20 апреля, в Украине сделали 15 042 прививки против коронавируса.

Всего с начала прививочной кампании в стране привили 477 833 человека. 477 831 гражданин получил только 1 дозу препарата. Зато закончили вакцинацию (т.е. получили 2 дозы) – 5 человек (из них двое получили 1 дозу за рубежом).



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала