COVID-19 нанес удар по психическому здоровью миллиардов людей: по последним данным, каждый третий взрослый человек испытывает тяжелый стресс. Ученые обнаружили новые "побочные эффекты" пандемии для психики, бороться с которыми придется долгие годы.

Как происходило исследование

Международная группа ученых проанализировала психологические последствия многочисленных ограничений, которые проводились в разных странах в первую и вторую волну пандемии COVID-19. Они провели анкетирование около 5 тысяч человек из Италии, Испании и Великобритании.

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В этих странах до сих пор действуют жесткие ограничительные меры, которые периодически усиливаются из-за новых всплесков заболеваемости, в том числе из-за распространения новых штаммов SARS-Cov-2.

Стресс из-за пандемии

Ученые выяснили, что пережитый стресс потери дохода или проблем со здоровьем во время самоизоляции связан со снижением когнитивных способностей – памяти, внимания, способности к обучению. Чем больше человек пострадал от пандемии, тем сильнее выражены у него эти последствия.

Рискованное и эгоистическое поведение

Самым удивительным открытием было то, что из-за пережитого стресса у людей повысилась склонность к риску и эгоистическому поведению. Вместо того, чтобы соблюдать осторожность, они способны пойти на сознательный риск – например, выйти на улицу в комендантский час или снять маску в общественном месте, – просто потому, что не могут больше терпеть. Но вместе с тем они очень осуждают тех, кто делает то же самое.

Люди хотели наказания для тех, кто не носит маски или пытается избежать ограничений, хотя сами могут вести себя еще более рискованно,

– отметили ученые.

Необдуманные поступки

Авторы исследования обнаружили еще один необычный побочный эффект пандемии: люди стали более импульсивными и часто принимают важные и даже серьезные решения, основываясь на сиюминутной, а не долгосрочной выгоде. Например, продают жилье и переезжают из городов в сельские районы, где ограничения не такие строгие.