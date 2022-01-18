Условия для мощного иммунитета общеизвестны. Как неустанно напоминают иммунологи, нам следует:
- разнообразно питаться;
- заниматься спортом;
- наладить режим сна;
- избегать длительных стрессов;
- вовремя делать нужные прививки;
- не медлить с лечением хронических заболеваний.
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Поддерживать естественную сопротивляемую способность помогают также натуральные иммуномодуляторы, в частности "Имунсил D3" производства украинской компании "Нутримед". Активируя местный и системный иммунитет, он эффективно способствует подавлению развития вирусов и бактерий.
Важно! "Имунсил D3" содержит бета-1,3 и бета-1,6-глюканы, витамин D3 и цинк, благодаря чему:
- обеспечивает длительную защиту организма без чрезмерной стимуляции иммунной системы во время неблагоприятных условий;
- снижает риск вирусных и респираторных заболеваний в период сезонных инфекций;
- предотвращает возникновение осложнений вследствие ряда заболеваний.
- ускоряет выздоровление;
- положительно влияет на метаболизм в целом, компенсируя недостаток указанных веществ, от которого страдает большинство украинцев в холодное время года.
Как работают активные компоненты
Чтобы иммунная система работала без сбоев, ее надо обеспечивать полным комплексом микроэлементов, витаминов и других нутриентов. В идеале организм должен получать их из пищи, однако в нашем климате это практически невозможно. Поэтому нам пригодятся качественные пищевые добавки, компенсирующие нехватку важных биологически активных веществ.
Разберем подробнее иммуномодулирующие составляющие "Имунсила D3".
- Роли микроэлементов и витаминов в организме человека тесно связаны. Так, гомеостаз цинка в значительной степени регулируется витамином D – известным модулятором иммунитета.
Почему нам нужен витамин D:
- увеличивает выработку β-дефензина и антимикробных пептидов, в частности кателицидина;
- тормозит активацию дендритных клеток и активацию Т-лимфоцитов;
- индуцирует дифференциацию моноцитов;
- стимулирует экспрессию противовоспалительных цитокинов макрофагами;
- ингибирует провоспалительные интерлейкины 2, 6, 17;
- предотвращает аутоиммунные реакции.
Дефицит витамина D увеличивает склонность к вирусным инфекциям дыхательной системы, микобактериальным инфекциям, бронхиальной астме.
Исследования также показали, что витамин D помогает в борьбе с коронавирусной болезнью, в частности снижает риск тяжелого течения COVID-19 и вероятность смерти в результате инфицирования.
Комплекс с витамином Д как профилактика коронавируса / Фото Pexels
- Бета-глюканы "Имунсила D3" содержат структуры, которые называются патогенно-ассоциированными молекулярными паттернами (PAMP), а по происхождению являются структурными элементами мембраны дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae. Многочисленные исследования доказали, что эти бета-глюканы (1,3 и 1,6) – мощные природные иммуномодуляторы.
Основной механизм их действия – это непосредственное взаимодействие с рецепторами макрофагов, которые активируют неспецифические защитные механизмы и развитие специфического иммунного ответа: происходит активация цитотоксических макрофагов, усиление продукции интерлейкина-1 макрофагами, стимулирование Т-лимфоцитов, увеличения продукции других цитокинов, активация клеток-киллеров (NK-клетки), повышение уровня белка острой фазы в сыворотке крови. Бета-глюканы также обладают противовоспалительными свойствами (ингибируют синтез провоспалительных цитокинов – интерлейкинов-6 и 12) и усиливают синтез интерферона.
Итак, бета-глюканы активируют как местный иммунитет, обеспечивая первую линию защиты организма человека от микроорганизмов, так и системный иммунитет, что приводит к уничтожению патогенов в случае их попадания в организм.
Усиление иммунитета бета-глюканами (1,3 и 1,6) происходит без его чрезмерной стимуляции, что предотвращает появление аутоиммунных нарушений. Бета-глюканы также:
- положительно влияют на липидный обмен, снижая уровень холестерина и глюкозы в крови;
- обладают антиоксидантными свойствами и способствуют нормализации кишечного микробиома.
- Цинк является вторым по распространенности составляющим элементом в организме человека после железа. Он содержится в более чем 10% всех белков человека и имеет множественные роли в биологических процессах, в частности в функционировании иммунитета. Цинк участвует в:
- поддержании барьерной функции кожи;
- генетической регуляции функционирования лимфоцитов;
- нормальном развитии (процессы пролиферации, дифференциации и созревания) и функционировании клеток неспецифического иммунитета (нейтрофилов, естественных киллеров);
- регуляции межклеточных сигнальных путей между клетками иммунной системы.
Широкое влияние цинка на ключевые аспекты иммунитета человека основывается на многогранности ролей этого микроэлемента, в частности на участии в базовых клеточных функциях (репликация ДНК, транскрипция РНК, деление и активация клеток), а также на антиоксидантном, мембрано-стабилизирующем и противовоспалительном действии.
Доказано, что цинк увеличивает продукцию интерферона-α в лейкоцитах, повышая их противовирусную активность. Дефицит цинка сопровождается дисфункцией иммунной системы и повышением склонности к вирусным инфекциям.
Итак, чтобы держать иммунитет в полной боеготовности и минимизировать риск возникновения вирусных заболеваний, а в случае инфицирования – выздоравливать быстро и без осложнений, заботьтесь о своем организме комплексно.
Больше двигайтесь, чаще общайтесь с родными и близкими, скорректируйте свой рацион. А обеспечить организм питательными веществами вам поможет "Имунсил D3".