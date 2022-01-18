Имунсил Д3 с природным бета-глюканом, витамином Д3 и цинком против вирусов и простуды

В сезон респираторных инфекций, сейчас осложняемый коронавирусной пандемией, самый актуальный вопрос для каждого из нас: как не заболеть? Ответ очевиден: заботиться о гигиене и укреплять иммунитет!

Условия для мощного иммунитета общеизвестны. Как неустанно напоминают иммунологи, нам следует:

разнообразно питаться;

заниматься спортом;

наладить режим сна;

избегать длительных стрессов;

вовремя делать нужные прививки;

не медлить с лечением хронических заболеваний.

К теме Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

Поддерживать естественную сопротивляемую способность помогают также натуральные иммуномодуляторы, в частности "Имунсил D3" производства украинской компании "Нутримед". Активируя местный и системный иммунитет, он эффективно способствует подавлению развития вирусов и бактерий.

Важно! "Имунсил D3" содержит бета-1,3 и бета-1,6-глюканы, витамин D3 и цинк, благодаря чему:

обеспечивает длительную защиту организма без чрезмерной стимуляции иммунной системы во время неблагоприятных условий;

снижает риск вирусных и респираторных заболеваний в период сезонных инфекций;

предотвращает возникновение осложнений вследствие ряда заболеваний.

ускоряет выздоровление;

положительно влияет на метаболизм в целом, компенсируя недостаток указанных веществ, от которого страдает большинство украинцев в холодное время года.

Как работают активные компоненты

Чтобы иммунная система работала без сбоев, ее надо обеспечивать полным комплексом микроэлементов, витаминов и других нутриентов. В идеале организм должен получать их из пищи, однако в нашем климате это практически невозможно. Поэтому нам пригодятся качественные пищевые добавки, компенсирующие нехватку важных биологически активных веществ.

Разберем подробнее иммуномодулирующие составляющие "Имунсила D3".

Роли микроэлементов и витаминов в организме человека тесно связаны. Так, гомеостаз цинка в значительной степени регулируется витамином D – известным модулятором иммунитета.

Роль витамина D в функционировании иммунной системы впервые установили в 1983 году, когда ученые обнаружили рецепторы витамина D на активированных Т-лимфоцитах и моноцитах.

Почему нам нужен витамин D:

увеличивает выработку β-дефензина и антимикробных пептидов, в частности кателицидина;

тормозит активацию дендритных клеток и активацию Т-лимфоцитов;

индуцирует дифференциацию моноцитов;

стимулирует экспрессию противовоспалительных цитокинов макрофагами;

ингибирует провоспалительные интерлейкины 2, 6, 17;

предотвращает аутоиммунные реакции.

Дефицит витамина D увеличивает склонность к вирусным инфекциям дыхательной системы, микобактериальным инфекциям, бронхиальной астме.

Рецепторы витамина D имеются на поверхности всех иммунных клеток, активируя синтез протеинов, которые отвечают за уничтожение чужеродных клеток.

Исследования также показали, что витамин D помогает в борьбе с коронавирусной болезнью, в частности снижает риск тяжелого течения COVID-19 и вероятность смерти в результате инфицирования.



Комплекс с витамином Д как профилактика коронавируса / Фото Pexels

Бета-глюканы "Имунсила D3" содержат структуры, которые называются патогенно-ассоциированными молекулярными паттернами (PAMP), а по происхождению являются структурными элементами мембраны дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae. Многочисленные исследования доказали, что эти бета-глюканы (1,3 и 1,6) – мощные природные иммуномодуляторы.

Основной механизм их действия – это непосредственное взаимодействие с рецепторами макрофагов, которые активируют неспецифические защитные механизмы и развитие специфического иммунного ответа: происходит активация цитотоксических макрофагов, усиление продукции интерлейкина-1 макрофагами, стимулирование Т-лимфоцитов, увеличения продукции других цитокинов, активация клеток-киллеров (NK-клетки), повышение уровня белка острой фазы в сыворотке крови. Бета-глюканы также обладают противовоспалительными свойствами (ингибируют синтез провоспалительных цитокинов – интерлейкинов-6 и 12) и усиливают синтез интерферона.

Итак, бета-глюканы активируют как местный иммунитет, обеспечивая первую линию защиты организма человека от микроорганизмов, так и системный иммунитет, что приводит к уничтожению патогенов в случае их попадания в организм.

Усиление иммунитета бета-глюканами (1,3 и 1,6) происходит без его чрезмерной стимуляции, что предотвращает появление аутоиммунных нарушений. Бета-глюканы также:

положительно влияют на липидный обмен, снижая уровень холестерина и глюкозы в крови;

обладают антиоксидантными свойствами и способствуют нормализации кишечного микробиома.

Цинк является вторым по распространенности составляющим элементом в организме человека после железа. Он содержится в более чем 10% всех белков человека и имеет множественные роли в биологических процессах, в частности в функционировании иммунитета. Цинк участвует в:

поддержании барьерной функции кожи;

генетической регуляции функционирования лимфоцитов;

нормальном развитии (процессы пролиферации, дифференциации и созревания) и функционировании клеток неспецифического иммунитета (нейтрофилов, естественных киллеров);

регуляции межклеточных сигнальных путей между клетками иммунной системы.

Широкое влияние цинка на ключевые аспекты иммунитета человека основывается на многогранности ролей этого микроэлемента, в частности на участии в базовых клеточных функциях (репликация ДНК, транскрипция РНК, деление и активация клеток), а также на антиоксидантном, мембрано-стабилизирующем и противовоспалительном действии.

Доказано, что цинк увеличивает продукцию интерферона-α в лейкоцитах, повышая их противовирусную активность. Дефицит цинка сопровождается дисфункцией иммунной системы и повышением склонности к вирусным инфекциям.

Итак, чтобы держать иммунитет в полной боеготовности и минимизировать риск возникновения вирусных заболеваний, а в случае инфицирования – выздоравливать быстро и без осложнений, заботьтесь о своем организме комплексно.

Больше двигайтесь, чаще общайтесь с родными и близкими, скорректируйте свой рацион. А обеспечить организм питательными веществами вам поможет "Имунсил D3".