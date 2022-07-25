Как долго длится иммунитет после коронавируса: новые данные

У пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, вскоре после заражения развивается защитный иммунный ответ. Но есть обеспокоенность, что иммунитет не сохраняется в течение длительного времени.

Как долго иммунитет защищает от коронавируса

Анна Мартнер и соавторы из Университета Гетеборга сообщают о двух новых выводах об иммунитете против коронавируса. Во-первых, несколько вариантов вирусоспецифических Т-клеток (это лимфоциты, играющие центральную роль иммунного ответа) появляются в крови сразу после COVID-19, но исчезают через 10 – 12 недель.

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Во-вторых, группа высокоспециализированных Т-клеток, предназначенных для облегчения уничтожения инфицированных клеток, оставалась активной в крови всех ранее зараженных SARS-CoV-2 пациентов. Эти Т-клетки не исчезали и не уменьшались даже при продолжительном наблюдении.

Полученные данные могут объяснить снижение риска тяжелых заболеваний и смертности среди пациентов, повторно зараженных SARS-CoV-2.

Как происходило исследование

Ученые собрали 81 образец крови у сотрудников больницы, переболевших COVID-19 в легкой форме в первый год пандемии, и у неинфицированных людей для контрольной группы. Исследователи изучали реактивность Т-клеток на внутреннюю часть SARS-CoV-2 (нуклеокапсид вируса), таким образом фиксируя ответы Т-клеток, возникающие только после естественного заражения.

Образцы крови подвергались воздействию более 100 пептидов из нуклеокапсида вируса SARS-CoV-2. Затем исследователи проанализировали, какие медиаторы Т-клеток (цитокины) производятся клетками крови, чтобы определить продолжительность реактивности Т-клеток после инфекции.

Как долго живут Т-клеток

Было подмечено, что подгруппа специализированных Т-клеток (клеток Th1), способствующих уничтожению инфицированных вирусом клеток, была активной не менее 20 месяцев после COVID-19. Инфицированные пациенты также содержали несколько других типов Т-клеток, реагировавших на SARS-CoV-2. Эти Т-клетки исчезли из крови примерно через два месяца после выздоровления от инфекции.