Министр химической промышленности страны Садананда Гоуда сообщил, что общее число пациентов с мукормикозом в стране – 8 848. Болезнь развивается у людей, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2.

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Садананда Гоуда рассказал, что в результате распространения болезни среди пациентов всем штатам Индии выделили специальный противогрибковый препарат.

После детального анализа увеличивающегося числа случаев мукормикоза в разных штатах, каждому из них сегодня было выделено 23 680 флаконов "Амфотерицин-В". Распределение организовали на основе общего числа пациентов, которое составляет 8 848 по всей стране,

– сообщил Гоуда.

Он отметил, что больше всего от этого недуга пострадал штат Гуджарат. Там мукормикоз диагностировали у 2 281 человека.

Также много пациентов с этим грибковым заболеванием обнаружили в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.

В целом болезнь, которая была раньше достаточно редкой, уже унесла в Индии 212 жизней.

Что такое "мукормикоз"