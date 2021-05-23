В Индии на фоне COVID-19 распространяется черный грибок: обнаружили почти 9 тысяч инфицированных

Власти Индии сообщили, что в стране зафиксировано уже 8 800 случаев мукормикоза. Это грибковое заболевание, известное как "черный грибок".
Министр химической промышленности страны Садананда Гоуда сообщил, что общее число пациентов с мукормикозом в стране – 8 848. Болезнь развивается у людей, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2.
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Садананда Гоуда рассказал, что в результате распространения болезни среди пациентов всем штатам Индии выделили специальный противогрибковый препарат.
После детального анализа увеличивающегося числа случаев мукормикоза в разных штатах, каждому из них сегодня было выделено 23 680 флаконов "Амфотерицин-В". Распределение организовали на основе общего числа пациентов, которое составляет 8 848 по всей стране,
– сообщил Гоуда.
Он отметил, что больше всего от этого недуга пострадал штат Гуджарат. Там мукормикоз диагностировали у 2 281 человека.
Также много пациентов с этим грибковым заболеванием обнаружили в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.
В целом болезнь, которая была раньше достаточно редкой, уже унесла в Индии 212 жизней.
Что такое "мукормикоз"
- Мукормикоз – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией.
- Болезнь развивается у тех людей, которые контактируют с грибковыми спорами в окружающей среде. Или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.
- Опаснее всего эта болезнь является для диабетиков и для людей с заниженным иммунитетом.
- Академик Национальной академии наук Владимир Широкобоков рассказал, что обычно такой грибок обнаруживают у людей с плохим иммунитетом, к примеру со СПИДом. Но теперь его диагностируют у больных коронавирусом. Это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека.