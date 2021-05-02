Ежесуточно в стране диагностируют COVID-19 почти у 400 тысяч человек. Жертвами болезни со старта пандемии стали более 215 тысяч человек.
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Все больше штатов объявляют о локдауне
Критическая ситуация в больницах: больше там не хватает кислорода. Около 10 индийских штатов объявили о жестких ограничениях. Говорится о карантине выходного дня и комендантском часе.
Количество смертей – намного выше, – эксперты
Эксперты говорят, что даже высокий уровень летальности, который сейчас наблюдается в Индии, не отражает реальную картину. Ведь многие люди просто не имеют доступа к ПЦР-тестированию, значит умирают от коронавируса дома.
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Так в городе Бангалор, крематории сообщили о данных погибших от коронавируса – их было вдвое больше, чем утверждают официально. Такая же ситуация и в других городах.
В обычные времена мы кремировали три тела в день, но за последние 10 дней ситуация изменилась. В один день было 18, в другой – 20, затем – 22 и далее – 25. За последние 10 дней у нас не было менее 12 тел в день – 90% из них погибли от коронавируса,
– рассказал директор крематория города Муззафарнагар Аджал Кумар Арагвал.
Врач Индийской медицинской ассоциации в штате Уттар-Прадеш на условиях анонимности сообщил, много людей умирают от пневмонии и фиброза легких, однако их в официальную статистику коронавируса не заносят.
Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Индии?
По состоянию на 2 мая в Индии обнаружили более 19 миллионов 557 тысяч случаев коронавируса, из них более чем 215 тысяч – летальные.