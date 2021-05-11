Ситуация в Индии

Пандемия нанесла разрушительные убытки Индии: сейчас в стране зарегистрировано 22,66 миллиона случаев заболевания и 246 116 смертей. Эксперты говорят, что фактические цифры могут быть в 5 – 10 раз выше.

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Кризис в местной системе здравоохранения привел к острой нехватке больничных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких и медпрепаратов, многие умирают из-за отсутствия лечения.

Лечение пометом коров

В штате Гуджарат на западе Индии некоторые последователи индуизма раз в неделю ходят в приюты для бездомных коров, чтобы покрыть свои тела навозом и мочой парнокопытных, в надежде, что это повысит их иммунитет против коронавирусной инфекции или поможет выздороветь.



Лечение пометом коров в Индии / Фото: Daily Mail

В индуизме корова является священным символом жизни и земли, и на протяжении веков индуисты использовали коровий навоз для освящения своих домов и молитвенных ритуалов, считая, что он имеет лечебные и антисептические свойства.

Пока смесь навоза и мочи на их телах высохнет, сторонники этого вида "терапии" занимают коров и отдают им другие знаки почтения в специальных приютах, занимаются йогой для повышения уровня внутренней энергии. Затем, слой навоза смывается молоком или пахтой.

Ученые в Индии и во всем мире неоднократно предостерегали от использования альтернативных методов лечения коронавируса, предупреждая, что они могут привести к ложному чувству безопасности и усугубить проблемы со здоровьем.

Впрочем, отдельные должностные лица в Индии советуют придерживаться некоторых правил "профилактики". Так, министр культуры штата Мадхья-Прадеш Уша Тхакур в минувшее воскресенье заявила о необходимости соблюдения ведического образа жизни для защиты от коронавируса. По ее словам, "Хава" (ритуальное сжигание коровьего навоза) может "обеспечить дезинфекцию жилья в течение 12 часов.