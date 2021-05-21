В Индии массово гибнут люди от неожиданного осложнения COVID-19 – черного грибка

По словам экспертов, за последние недели у тысяч людей в Индии развился черный грибок – осложнение COVID-19. Это произошло из-за волны инфекций, вследствие чрезмерного использования стероидов для лечения миллионов пациентов с COVID в стране.
Другое название осложнения мукормикоз. Болезнь агрессивная, хирургам иногда приходится удалять глаза, нос и челюсть пациентам, чтобы предотвратить попадание грибка в мозг. Смертность превышает 50 процентов.
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Академик Национальной академии наук Владимир Широкобоков рассказал, что обычно такой грибок обнаруживают у людей с плохим иммунитетом, к примеру со СПИДом. Но теперь его диагностируют у больных коронавирусом. Это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека.
Пациент с коронавирусом Парвеш Дубей умер всего через неделю после заражения черным грибком. 33-летний мужчина лечился от коронавируса в центральном штате Мадхья-Прадеш, прежде чем врачи перевели его в другую больницу после того, как грибок был обнаружен и его состояние ухудшилось.
Врачи прооперировали нос и челюсть. Один из его глаз уже был поврежден, и врач сказал, что они работают над спасением второй,
– сказал его родственник на условиях анонимности.
Члены семьи Дубея в разных штатах Индии пытались достать лекарства и доставить их ему, прося пассажиров автобуса отвезти их в Мадхья-Прадеш, но было уже слишком поздно.
Мы потеряли его через неделю. Мы сделали все, что было возможно,
– сказал родственник.
Новый штамм коронавируса из Индии: что известно
Источник: CNBC
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- На днях Всемирная организация здравоохранения изменила классификацию "тройного мутанта" из Индии на "опасный вариант", который угрожает всему миру.