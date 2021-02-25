Индийские медики отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции препаратом местного производства Covaxin.

В Индии уже более 10,5 миллиона медиков получили прививки против коронавируса. Лишь 1,2 миллиона из них, или около 11%, выбрали местную вакцину Covaxin.

Читайте также Израильский врач заявил, что украинцы могут доверять вакцине из Индии

Остальные пожелала получить прививку препаратом Covishield, который производится по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca и уже используется в Украине.

Это все из-за начальной дискуссии о том, что Covaxin был только экспериментальной вакциной и не прошел до конца третью стадию испытаний,

– заявил советник правительства штата Махараштра по стратегии вакцинации Субхаш Салунхе.

Добавим, что ранее один из штатов Чхаттисгарх заявил, что не будет использовать Covaxin, пока его эффективность не будет подтверждена. Эпидемиологи и эксперты также критиковали поспешное одобрение этого препарата.

Что известно о вакцине CoviShield

CoviShield или Oxford-AstraZeneca производит Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India). Разработали препарат британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.

К слову, 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.

Первые прививки против коронавируса в Украине / инфографика 24 канала